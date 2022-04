Domenica inizia l'avventura del Bogliasco Cricket all'ippodromo

NOVI LIGURE — Prenderà il via domenica all’ex ippodromo Romanengo di Novi Ligure l’avventura del Bogliasco Cricket Club, che poche settimane fa ha inaugurato il nuovo campo negli spazi messi a disposizione dal proprietario della struttura, il novese Claudio Ricci.

Gli atleti sono ragazzi originari di Pakistan, India, Bangladesh e Sri Lanka che oggi vivono in Liguria. Nel genovese però non c’era spazio per allestire un campo da cricket e così hanno iniziato a guardare verso il basso Piemonte, arrivando a Novi.

Il cricket è la seconda disciplina sportiva più seguita al mondo, con più di due miliardi e mezzo di appassionati in venti Paesi, soprattutto anglosassoni e dell’ex impero britannico. Ha regole molto precise e le partite possono durare parecchie ore.

Il Bogliasco Cricket Club è stato fondato nel 2015 e oggi milita nel girone B del campionato di Serie A. Le partite casalinghe nel campo di Novi Ligure sono in programma domenica 24 aprile (contro il Cantù), poi domenica 1° maggio (contro il Torino) e infine domenica 15 maggio contro il Fresh Tropical. Ogni giornata si disputeranno due partite, una alle 10.00 e una alle 15.00.

«La partecipazione del pubblico è molto gradita – dicono dal Bogliasco Cricket Club – E chi volesse provare questo sport è benvenuto». I numeri a cui fare riferimento sono 328 6548178, 329 7296117 o 327 3410394.