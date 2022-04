Il piacere (e la comodità) di un viaggio in mare

ALESSANDRIA - La crociera è l'emblema della comodità. Ecco, questa è la prima caratteristica. Ti sposti senza cambiare stanza (che poi è una cabina), hai cibo a disposizione praticamente a ciclo continuo. Sei servito e riverito, assisti a spettacoli musicali, ha a disposizione di tutto un po' dalla biblioteca, alla palestra, fino all'estetista (poi va a gusti, ovvio).

Puoi giocare, scommettere e ballare. E, soprattutto, hai la libertà di gestirti il tempo. Che non è mica una cosa da poco, anzi è un aspetto di cui si apprezza l'importanza quando lo si può mettere in pratica.

La crociera è questo e altro. E' la possibilità di vedere posti, non solo località di mare. Perché una volta sbarcati, si può aderire alle gite che vengono proposte, oppure procedere col "fai da te".

Le tappe

Apprezzerà i vantaggi del viaggio per mare chi aderirà all'iniziativa che 'Il Piccolo' propone con la Msc e la sua Orchestra, nave che, lunedì 27 giugno, salperà dal porto di Genova dove farà rientro giovedì 7 luglio.

Prima tappa a Marsiglia, quindi spostamento in Spagna per visitare Malaga e Cadice, poi l’approdo a Lisbona. Sulla via del ritorno, ancora Spagna per una visita ad Alicante, e da qui a Olbia, in Sardegna prima del rientro a Genova.

Dove prenotare

Il viaggio (con organizzazione tecnica di Cala Majòr, via Bofferio, Asti, 0141 436848) può essere prenotato in una delle agenzie che collaborano con il giornale Il Piccolo: