Incendio in un'abitazione a Terruggia, arrivano i vigili del fuoco

TERRUGGIA - AGGIORNAMENTO ORE 22.20 - Sul posto è giunta l'ambulanza della Misericordia, per verificare le condizioni della donna.

ORE 22.06 -Incendio in una abitazione indipendente a Terruggia in via Roma. Nella villetta, al momento dello scoppio del rogo, era presente una donna che tuttavia è uscita sotto shock ma praticamente illesa. Salvo anche il suo cane. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la situazione ora pare sotto controllo.