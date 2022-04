A Casale il 1° maggio provinciale per la pace e i morti d'amianto

CASALE – Sarà a Casale il primo maggio della provincia di Alessandria. Franco Armosino, segretario provinciale della Cgil, ne spiega i diversi significati: «Il principale è la vicinanza alla città che sta affrontando il processo Eternit, ma anche quello di una festa dopo due anni di pandemia, ma non potevamo immaginare che questo avvenisse a pochi giorni dall’inizio di una guerra ancora in corso, da qui il titolo del 1° maggio nazionale, lavorare per la pace. Lo diciamo chiaramente, per noi la guerra deve finire ieri».