Bertram e Novipiù, chi gioca al PalaEnergica?

CASALE MONFERRATO – Chi gioca il 1° maggio sul parquet del PalaEnergica PalaFerraris di Casale Monferrato? Al momento non è dato saperlo. Il caso sovraffollamento del parquet casalese è ancora da risolvere. Come tutti sanno il parquet dell’impianto di Casale Monferrato viene utilizzato sia dalla squadra di casa, la JB Monferrato (che gioca il campionato di Serie A2 di pallacanestro) che dalla Bertram Derthona che vi gioca le gare casalinghe del campionato di Serie A.

Basta una telefonata..

Entrambi i campionati sono sotto il "cappello" della Federazione Italiana Pallacanestro, ma l’organizzazione del calendario delle gare compete alle rispettive Leghe. Lba per la Serie A e Lnp per la Serie A2. Ma le due organizzazioni, evidentemente, faticano a comunicare. Così nei due calendari, alla data del primo maggio e nello stesso impianto, si trovano sia Jbm-Forlì in programma alle ore 18, che Bertram-Trieste (palla a due alle ore 20.45). Situazione ovviamente non possibile visti i tempi tecnici di allestimento del campo e di organizzazione e svolgimento delle partite. Quindi, la speranza è che a nove giorni dalla giornata di gara, una telefonata tra i due enti preposti - sentiti i quattro club coinvolti - possa risolvere il mistero (anticipando al sabato una delle due gare). E soprattutto permettere alle società coinvolte (due delle quali in trasferta) di organizzarsi di conseguenza.