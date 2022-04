Casale: giornata per le vittime d'amianto «Il dovere di ricordare»

CASALE - Il 28 aprile? È una giornata dedicata al ricordo e il pensiero è rivolto alle vittime dell’amianto. Un momento per unirsi perché «dopo due anni di pandemia, la malattia non si è mai fermata e abbiamo il dovere di parlare di queste persone», come ha sottolineato Giuliana Busto, presidente di Afeva.

È così che sono state presentate le iniziative che culmineranno nella celebrazione di giovedì prossimo, Giornata mondiale delle vittime della fibra killer. Si parte già sabato 24 aprile alle 16 a Villanova Monferrato, dove verrà inaugurata una nuova panchina bianca (a fianco di quella rossa contro la violenza sulle donne installata l’anno scorso) dedicata a tutte le vittime d'amianto. Il progetto è a cura della Consulta Femminile. A seguire la presentazione del libro ‘Da qui all’Eternit’ di Giorgio Bona per un momento aperto a tutti in cui affrontare questi temi.

Il 28 invece si aprirà alle 9 al Castello del Monferrato con un intervento della stessa Busto, presidente di Afeva, a cui seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Casale. Alle 9.30 verrà mostrato il filmato ‘Attese’ in onore di Giovanni Cappa, mentre alle 10 sarà la volta delle volontarie di Vitas con alcune testimonianze dal titolo ‘Le voci che restano’. Dalle 10.30 si entrerà nel cuore della cerimonia, proprio al Parco Eternot, con la consegna del premio Vivaio Eternot e la proiezione del video realizzato durante il flash mob della Rete ScuoleInsieme martedì scorso. Al termine, intorno alle 12, ci sarà la deposizione della corona e dei fiori, la piantumazione del bambù sacro e un intermezzo musicale da parte del coro di Vitas. Gli eventi della giornata però non si fermano qui: alle 21 ci si sposterà al Teatro Municipale, dove andrà in scena lo spettacolo ‘Polvere’ della compagnia Cesare Giulio Viola. È inserito nella stagione teatrale 2022.

Anche il giorno seguente, venerdì 29 aprile, si ritornerà al castello: alle 9.30 si terrà il convegno Irccs sul progetto Istituto di Ricerca, organizzato dal Comune. Al pomeriggio invece dalle 17 partirà una camminata realizzata da Agostino Giusto in collaborazione con Legambiente dal titolo ‘Diamoci un andi’. Si partirà dal parco Eternot e si ritornerà intorno alle 21, dove ad attendere i partecipanti ci sarà il Collettivo Teatrale con lo spettacolo ‘La stessa aria’ di Mario Saldì.

Ma non finisce qui: anche gli eventi del 1 maggio alla cittadella di Casale saranno dedicati al ricordo. Non solo infatti dalle 9 alle 18 sarà presente il gazebo di Afeva con una mostra video fotografica dedicata all’associazione, ma sono in programma diversi appuntamenti. Alle 9.30 ci sarà la corsa podistica ‘io corro per Pica’ in ricordo di Piercarlo Busto, anche lui corridore. Il vincitore sarà premiato dalla famiglia alle 11. Alle 14.30 infine sarà presente anche Pietro Gino Barbieri, consulente dell’accusa al processo Eternit Bis, che presenterà il suo libro ‘Morire di Amianto’. Alcune copie saranno distribuite gratuitamente alle parti civili presenti al procedimento penale attualmente in corso in Corte d’Assise a Novara.