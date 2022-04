Il Campo della Gloria rinasce per la Liberazione

Tanti gli appuntamenti per il 25 aprile in tutta la provincia.

Alessandria

La Festa della Liberazione diventa l’occasione per inaugurare nel cimitero del capoluogo la ristrutturazione del Campo della gloria, il monumento-ossario dedicato ai partigiani caduti della provincia di Alessandria, con l’annessa scultura al partigiano. Un recupero importante avvenuto per merito dell’Anpi con un significativo impegno finanziario. La cerimonia di inaugurazione si terrà domenica alle 16,30 con un intervento musicale di VivAlcoro. Seguiranno altre iniziative a cura sempre dell’Anpi: alle 18,30, nella Ristorazione Sociale di viale Milite Ignoto 1, Davide Conti presenterà il suo libro ‘Sull’uso pubblico della storia’. Dopo la cena della Liberazione, alle 22 concerto di Stefano Marelli. Alle 24, il tradizionale Brindisi della Liberazione.

Lunedì, la cerimonia ufficiale. Si inizia alle ore 8.30 nel Cimitero Urbano Monumentale con deposizione di una corona d’alloro nell’atrio di ingresso alla lapide per i Caduti e sosta commemorativa al Sacrario dei Caduti per la Libertà. Alle 9 in Cittadella viene deposta una corona d’alloro alla lapide in ricordo degli antifascisti fucilati nella fortezza e mezzora dopo nel Duomo il vescovo Guido Gallese celebra la messa in suffragio dei partigiani caduti. Nella Sala del Capitolo verrà letto il testo, firmato nello stesso luogo, della dichiarazione di resa delle forze armate tedesche e repubblichine di Alessandria. A seguire si formerà un corteo, accompagnato dalla Banda Civica “Orchestra di Fiati Cantone”, che andrà a Palazzo Rosso per deporre di una corona d’alloro in ricordo dei Caduti per la Libertà e per la cerimonia di disvelamento della targa in ricordo del conferimento della Cittadinanza Onoraria di Alessandria al Milite Ignoto. Alle 11.15 si prosegue davanti al Monumento ai Caduti di corso Crimea. Dopo i saluti di Dario Gemma, presidente della sezione comunale dell’Anpi, del Presidente della Provincia Enrico Bussalino e del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, si terrà l’orazione ufficiale, affidata allo storico Davide Conti, consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica. Sarà data lettura della motivazione della Medaglia d’Oro Al Valor Militare concessa al Gonfalone della Provincia per l’attività partigiana delle sue Comunità.

Corone d’alloro nel corso della giornata verranno collocate presso i Monumenti ai Caduti sia di Casalbagliano e di Cantalupo e dove c’è la lapide in ricordo di Luiz Lopes Dornelles, pilota del 1° Gruppo da Caccia della Forza Aerea Brasiliana in Italia, abbattuto il 26 aprile 1945 vicino all’attuale sede del Liceo Scientifico.

Ponzone

Lunedì, appuntamento alle 8,30 al Sacrario di Piancastagna presso Ponzone per il ‘Sentiero dei partigiani, escursione di 10 km.

Bistagno

Lunedì a Bistagno le scuole partecipano alle commemorazioni, con la presenza del consigliere regionale Ravetti. Alle 10, ritrovo presso il Municipio e partenza per la visita ai ceppi commemorativi con la partecipazione di insegnanti e alunni. La commemorazione ufficiale si terrà al cippo dei caduti per la Guerra di Liberazione nella Gipsoteca Monteverde in corso Carlo Testa. Intervengono il consigliere regionale Domenico Ravetti, il sindaco Roberto Vallegra, la direttrice della Gipsoteca Elisa Camera e le associazioni d’arma. Gli studenti leggeranno poesie sulla Liberazione.

Fubine

A Fubine lunedì si celebra la Liberazione sui iniziativa di Anpi, Gruppo Alpini e Comune. Alle 10,15, deposizione della corona d’alloro al monumento di Aldo Porro da parte di Denise Varrone, presidente dell’Anpi di Fubine. Alle 11, alzabandiera e deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre a cura del Gruppo Alpini. Interverrà il sindaco Lino Pettazzi. Alle 11,30, messa nella chiesa parrocchiale. Accompagna le celebrazioni la Banda Musicale Fubinese.

Valenza

Sabato, le celebrazioni della Liberazione a Valenza, a cura di Comune e Comitato Unitario Antifascista. Alle 16 ci si trova in strada ‘al Po’, di fronte al cippo che ricorda l’eccidio di Mario Nebbia, Carlo Tortrino e Giovanni Valeriani con letture a tema dal titolo ‘Pace e Libertà’.

Lunedì 25 il momento clou. Ritrovo alle 9.30 a Palazzo Pellizzari per la deposizione della corona sullo scalone. Alle 10 si terrà la messa in Duomo e a seguire, alle 10.45, la partenza del corteo lungo corso Garibaldi e viale Oliva.

L’arrivo sarà ai giardini Don Minzoni con la deposizione di corone al monumento ai caduti e alla lapide sulla facciata dell’edificio scolastico. Alcuni studenti dell'Istituto d'istruzione superiore ‘Benvenuto Cellini’ leggeranno brani sulla Resistenza e l’antifascismo. L’orazione ufficiale sarà dello storico e giornalista Massimo Novelli.

Eventi anche venerdì 29 aprile, giorno della Liberazione di Valenza. Alle 10 in viale Oliva, di fronte all’edificio scolastico si terrà concerto dell’orchestra ‘Pascoli’ e lo svelamento delle 30 pietre della memoria, in onore dei partigiani caduti della Banda Lenti.

Ozzano

A Ozzano Monferrato, la cerimonia della Liberazione inizierà lunedì alle 10 al Palazzo Comunale con la deposizione della corona di alloro e i saluti del sindaco Davide Fabbri. Quindi corteo con altre deposizioni alle lapidi e ai cippi del cimitero, lungo la provinciale per Treville e in via Perbocca. Alle 11 nella piazza della stazione alzabandiera con il Gruppo Alpini e commemorazione del partigiano Alfredo Piacibello, con orazione di Renato Gagliardini per l'Anpi di Casale.

Casal Cermelli

Lunedì per celebrare la Liberazione, il Comune di Casal Cermelli organizza una doppia commemorazione. Inizierà alle 10,30 alla frazione Portanova per continuare alle 11 a Casal Cermelli. Ritrovo presso i monumenti ai Caduti per la benedizione di don Elio Dresda e deposizione delle corone d’alloro a cura della sindaca Antonella Cermelli.

Novi Ligure

Tante iniziative nel Novese per la festa della Liberazione. Venerdì, alle ore 17, a Novi Ligure, presso il salone di Rappresentanza di Palazzo Pallavicini in via Giacometti 22, sarà presentato il volume ‘Armando Ferrara, Dalle Langhe a Flossenbürg. Memorie di un partigiano deportato’ (Isral).

Domenica, omaggio ai caduti della Tuara, ai monumenti della Divisione Acqui e di Mario P. Balustra e, alle 10,30 ai caduti della Resistenza in piazza Pascoli dove l’orazione ufficiale sarà tenuta da Cesare Manganelli dell’Isral. Allo stadio Girardengo si svolgerà il decimo Memorial Benedicta.

Val Borbera

In Val Borbera, dalle 9,30 di domenica si compie il ‘Cammino della libertà’ con partenza a Pertuso e arrivo al Museo della Resistenza di Rocchetta Ligure, dove è prevista la visita guidata.

Serravalle Scrivia

Sabato, alle 21, nella Biblioteca di Serravalle Scrivia viene messo in scena lo spettacolo “Siamo i ribelli. La Resistenza viene da lontano”, atto unico di Gianni Repetto con le musiche di Paolo Murchio, Giuseppe Repetto e Niccolò Tambussa.

Cerrina Monferrato

Sabato nel salone parrocchiale di Cerrina Monferrato in piazza degli Internati 2 avrà luogo l’incontro ‘Beppe Fenoglio. Letteratura, Storia e Monferrato’. L’evento è promosso dai Marchesi del Monferrato con il sostegno del Comune. Relatore Sergio Favretto, autore del libro ‘Fenoglio verso il 25 aprile’. Introducono Emiliana Conti e Massimo Iaretti.

Odalengo Grande

Sabato con ritrovo alle 15 al municipio di Odalengo Grande, si terrà, sul tema della Liberazione, 'Passaparola'. Ci si muoverà in direzione del ‘Bricco delle pietre’, dove con Mauro Carrero saranno cantate le parole di Beppe Fenoglio, a cento anni dalla nascita. L'iniziativa è della Confraternita degli Stolti con il Comune e Anna Maria Bruno.

Tortona

Lunedì, a Tortona, alle 9 messa in Duomo. Alle 10,15, deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Partigiani e premiazione delle classi partecipanti al concorso ‘La Costituzione oggi’. Alle 15,30 nel giardino delle scuole di Castellar Ponzano deposizione della corona d’alloro per Bruno Prati, ucciso alla Benedicta.

Castelnuovo Scrivia

Per la Liberazione, a Castelnuovo Scrivia, domenica 24, alle ore 21, in Sala Pessini si tiene lo spettacolo ‘La Costituzione attraverso i principi’ de ‘Il contafore’: musiche e parole per dar fiato all'idea di libertà, al ripudio della guerra e all’accoglienza dello straniero. Lunedì, alle 14,30, ritrovo in piazza Vittorio Emanuele per ‘In bici... sui luoghi della libertà’: si va in bicicletta nei luoghi simbolo della resistenza, passando da Gerbidi, Sale, Guazzora, frazione Secco. Al rientro sosta al cimitero, ristoro all’arrivo in Comune offerto dall’Anpi e consegna a tutti di una breve narrazione delle vicende belliche rivissute. Per partecipare, bisogna registrarsi entro oggi, venerdì, nella biblioteca Soldini, (0131826754 email biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it).

Casale

Per la Liberazione a Casale il programma prevede alle 10 la messa in San Paolo, quindi il corteo fino alla Cittadella dove alle 11 si terrà l’orazione ufficiale. Dopo le polemiche tra Amministrazione e Anpi (lo raccontiamo su Casalenotizie.ilpiccolo.net), in luogo del Comitato Unitario Antifascista - in attesa del passaggio del nuovo statuto in consiglio comunale - è probabile che l’oratore ufficiale sia il professor Mauro Bonelli. In caso di maltempo la cerimonia avrà luogo in Comune.

Mirabello

La Liberazione a Mirabello sarà celebrata lunedì con ritrovo alle 10.15 al palazzo municipale, messa alle 10,30 nella parrocchiale di San Vincenzo, deposizione alle 11,30 delle corone di alloro al monumento ai caduti e orazioni ufficiali di Paolo Lorenzetti, del sindaco Marco Ricaldone e di Pierfrancesco Manca. Alle 12 in piazza Marconi verrà inaugurata una targa in memoria delle vittime della pandemia.

Acqui Terme

Ad Acqui Terme, domenica alle 17,30 omaggio a Letizia Battaglia a Palazzo Robellini con Paola Sultana ed Erik Negro. Alle 21,30 fiaccolata della Resistenza con partenza da piazza San Francesco. Al termine canti partigiani in piazza Italia. Lunedì le celebrazioni iniziano alle 9,15 con la messa nella chiesa di San Francesco. Da qui alle 10 parte il corteo attraverso i monumenti commemorativi. Punto d’arrivo lo spazio davanti al liceo classico dove terrà l’orazione ufficiale Carlo Ghezzi, vicepresidente nazionale dell’Anpi.

Ovada

Ad Ovada, domenica alle 21 nel Teatro Comunale viene messa in scena ‘Anima=memoria. Dalle Leggi razziali alla Benedicta’, Teatro Canzone di e con Gian Piero Alloisio. Lunedì, raduno alle 9,15 in piazza Matteotti e celebrazione della messa nel Cimitero. Dopo gli omaggi ai monumenti alla Resistenza, ai caduti di tutte le guerre e alla lapide dei fucilati di piazza XX Settembre, cerimonia conclusiva nel Teatro Comunale.

Castellazzo Bormida

A Castellazzo, lunedì alle ore 9.45, alzabandiera davanti alla sede del gruppo alpini. Alle 10.15 ritrovo nel parco di Santo Stefano e benedizione delle corone che saranno deposte al monumento ai caduti in piazza San Carlo e sotto il Comune. Trasferimento in località Zerba, al monumento che ricorda i partigiani fucilati con lettura dei nomi, orazione e funzione religiosa.

Arquata Scrivia

Venerdì, alle ore 9,30, deposizione corone ai cimiteri Sottovalle, Vocemola, Rigoroso e Varinella. Lunedì 25 aprile, alle ore 8,45, ritrovo in piazza Bertelli. Alle 9, la Messa. Alle ore 9,45, interventi di Alberto Basso, sindaco, Claudio Balostro, presidente della sezione dell’ANPI, Graziella Gaballo, ricercatrice storica dell’ISRAL. Si inaugura la Panchina della Pace

Pontecurone

Venerdì, alle ore 21, presentazione del libro "Ma avevamo la gioventù di Eraldo Canegallo". Domenica, Concerto della Liberazione con i BigCake. Lunedì, celebrazione ufficiale con oratore lo scrittore Giorgio Fontana. Pranzo sociale in collaborazione con la Soms. Sabato 30 aprile, ricordo del partigiano Cesarino Sparviero Carpi e presentazione del libro ‘Una persona alla volta’ di Gino Strada.

Silvano d’Orba

Lunedì alle ore 9,30 in piazzale De Gasperi, raduno e Messa per i Caduti officiata da Don Sandro Cazzulo. Alle 10,15 partenza del corteo e alle 10,45 in piazzale De Gasperi, commemorazione tenuta da Federico Fornaro.

Viguzzolo

Il 25 aprile, alle ore 9,30 raduno in piazza della Libertà. Alle 9,45, partenza del corteo e alle 10,45 messa nella Pieve Romanica. Alle 11,30, orazione ufficiale di Renzo Penna.

Volpedo

Il 25 aprile, Carovana della Libertà per visitare i monumenti dedicati alla lotta partigiana nella Val Curone e omaggiare ai Caduti. Ritrovo alle 9 in piazza della Libertà

Camagna Monferrato

Lunedì, raduno di cittadini e delegazioni davanti al Palazzo Municipale, in via Matteotti 21, a partire dalle ore 9,50. Nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio si celebrerà la messa da parte di don Germano Rota. Al termine della funzione, riprenderà il corteo fino al loggiato del Palazzo Municipale, dove si svolgerà la parte ufficiale della cerimonia. Porteranno il saluto il sindaco Claudio Scagliotti e il presidente della Sezione ANPI di Camagna, Luca Beccaria, poi l'orazione ufficiale spetterà a Sergio Paronetto, vicepresidente di Pax Christi Italia. Al termine dell'orazione, una delegazione istituzionale porterà le corone al Monumento di Piazza Lenti, al Monumento degli Alpini di Via Debernardi e al Sacrario al Cimitero monumentale.