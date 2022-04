La tshirt speciale: "Bisogna crederci"

ALESSANDRIA - C'è una divisa speciale per gli ultimi 270 minuti di campionato.

E' una tshirt con l'immagine di Moreno Longo e la scritta "Bisogna crederci" e la B è in rosso, per evidenziare l'obiettivo di tutti. Quello in cui tutti credono e che si deve raggiungere insieme.

E' una idea della Nord, realizzata insieme a Museo Grigio (e grafica a cura di Andrea Ivaldi): prenotazioni sui social, indicando anche la taglia, nelle prossime ore la distribuzione.

Una parte del ricavato (il costo è 20 euro) servirà per finanziare la coreografia per l'ultima al Moccagatta, con il Vicenza.

Prima, però, c'è la Reggina, una gara da vincere, come sottolineato da più d'uno, "fin dal tunnel degli spogliatoi". E, sugli spalti, si va con la maglietta 'dedicata' per dire che il popolo grigio alla B crede.