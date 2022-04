“Pam Logistica? Valutiamo il ricorso al Tar”

ALESSANDRIA - Polemica a Palazzo Rosso sul via libera della maggioranza all'insediamento logistico del Gruppo Pam Panorama all'EuroPista, in via San Giovanni Bosco, nell'area verde tra l'attuale centro commerciale e la centrale del teleriscaldamento.

"In Consiglio comunale - spiegano i consiglieri Pd Rita Rossa ed Enrico Mazzoni - ieri sera si è consumato uno scempio che la città pagherà a prezzo di una devastazione ambientale e urbanistica. 8 ettari cementificati al Villaggio Europa, pari a 10 volte il volume di Panorama, a ridosso del centro; 30mila camion all’anno che graveranno sul traffico della città con aumento di inquinamento e polveri sottili. Un atto sbagliato nel merito, nel metodo e nella legittimità. Il provvedimento infatti non ha il parere positivo della Provincia, ente sovraordinato e competente per la programmazione urbanistica. Con 14 voti favorevoli, 11 astenuti tra la stessa maggioranza e 7 voti contrari, si è deciso il destino di migliaia di cittadini e cittadine".

Secondo i due esponenti dell'opposizione, "sì è cambiato il Piano regolatore, eludendo le normative e tenendo fuori gli enti competenti, per di più in contrasto con la legge. Si sono tutelati gli interessi del privato senza tenere in considerazione il parere contrario della Provincia. Una decisione grave contro la quale stiamo valutando un ricorso al Tar".