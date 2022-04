Quei bidoni, perché proprio lì? La spiegazione del sindaco

PONZONE - Una collocazione certamente “anomala”, per alcuni anche poco rispettosa. A Pianlago, frazione del Comune di Ponzone, due bidoni della differenziata e un bidoncino dell'umido sono stati posizionati proprio di fronte alla lapide che ricorda i caduti del paese in tutte le guerre. Una scelta che qualcuno ha giudicato di cattivo gusto (e fin qui, come dargli torto...), chiedendo (via social) le motivazioni di tale sistemazione.

Contattato, il sindaco Fabrizio Ivaldi spiega così il perché della “singolare” ubicazione: «La scelta di posizionare i bidoni proprio in quel punto dipende dal fatto che quello è l'unico spazio adeguato e in piano che possa garantire la sicurezza degli operatori del servizio di raccolta e degli stessi utenti. Per manovrare i cassonetti – spiega Ivaldi – gli operatori hanno bisogno di uno spazio sufficiente e che non abbia un dislivello eccessivo».

L'amministrazione comunale a breve realizzerà una nuova piattaforma in calcestruzzo dove saranno riposizionati i tre bidoni della differenziata: «Fino a ora non è stato possibile per motivi economici. A breve, però, approveremo il bilancio di previsione e con l'ufficio tecnico individueremo su tutto il territorio comunale nuove aree che andranno a ospitare le piazzole per i cassonetti che in questo momento occupano spazi poco consoni. Ovviamente, tra questi, rientrano anche i cassonetti di Pianlago. Credo che entro la fine di maggio i bidoni saranno spostati in altra sede». Il sindaco Ivaldi tiene a precisare «che posizionando i cassonetti in quel luogo non era intenzione di nessuno mancare di rispetto ai nostri caduti. Si è trattato unicamente di una scelta dettata da motivazioni logistiche e di sicurezza».