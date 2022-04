"Resilienze": Spazio Arte ospita la mostra di Rosy Mantovani

GAVI — Rimarrà aperta fino al prossimo 30 aprile la nuova mostra allestita nei locali di Spazio Arte, in Corte Zerbo, a Gavi. “Resilienze” è il titolo dell’esposizione con le opere della pittrice Rosy Mantovani. Rosy Mantovani nasce nel 1968 a Vigevano (in provincia di Pavia), attualmente vive ed opera a Gambolò. Conseguito il diploma di grafica pubblicitaria presso l'Accademia Arti Applicate di Milano, inizia un percorso di formazione quale illustratrice per una prestigiosa agenzia milanese.

Nel 2000 si iscrive al corso di pittura tenuto presso la Fondazione Roncalli di Vigevano sotto la guida dei pittori Oronzo Mastro e Davide Avogadro. Inizia così la sua maturazione tecnica ed artistica con i primi eventi espositivi partecipando a mostre collettive, personali e concorsi. Le sue opere sono presenti in collezioni private nazionali ed estere. Nel 2020 vince il premio della giuria alla Mostra Internazionale Artes (IV edizione) di Torino.

Giorni e orari: dal venerdì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00. Info: tel. 0143 72239; gavi.spazioarte@libero.it.