Guerra in Ucraina, un incontro con gli esperti per capirne di più

POZZOLO FORMIGARO — Tornano gli appuntamenti organizzati dall’associazione culturale “La Frascheta” di Pozzolo Formigaro. Nelle cantine del castello medievale, venerdì 29 aprile alle 21.00, si terrà una serata di approfondimento su un argomento di assoluta attualità, dal titolo: “La guerra in Ucraina: e poi?”. Relatori dell’incontro saranno il professor Giorgio Rampa, docente di Economia all’Università di Pavia, e Giuseppe Romeo, giornalista e analista politico.

A oltre due mesi dall’invasione armata in terra ucraina da parte dell’esercito russo, molti sono gli interrogativi che con sempre maggior urgenza si pongono le nazioni sulle conseguenze di un conflitto che sembra avere in prospettiva il cambiamento degli equilibri di forza non soltanto in Europa, ma a livello planetario. Nell’evento che l’associazione propone venerdì prossimo si cercherà di capire le ragioni che hanno portato alla guerra e di formulare alcuni scenari legati alle ricadute economiche e a quelle degli assetti geopolitici che ne scaturiranno.

Gli aspetti di carattere economico saranno esposti da Giorgio Rampa, esperto di dinamiche economiche. Gli argomenti legati alle ipotesi su come si svilupperà la situazione politica e sugli obiettivi che la Russia di Putin si è proposta con l’invasione armata dell’Ucraina saranno affrontati da Giuseppe Romeo, analista politico e saggista autore di molti libri di approfondimento, l’ultimo dei quali ha per titolo “Le guerre ibride, i nuovi volti del conflitto”.

«Ripartono le occasioni pubbliche di riflessione e confronto, curate dalla nostra associazione – dichiara la presidente della Frascheta Annalisa Micone – Stiamo lavorando alla realizzazione di un calendario ricco di appuntamenti che si svilupperanno nel corso di tutta la bella stagione». L’evento del 29 aprile, patrocinato dall’amministrazione comunale è a ingresso libero e si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.