Il santo di oggi, 23 aprile san Giorgio

San Giorgio, martire

La vita

S. Giorgio nasce in Cappadocia da genitori cristiani. Arruolato nella milizia imperiale, grazie alla sua perizia nelle armi e al suo valore salì al grado di capitano. Però serve assai più generosamente a Dio; e combatte sotto una ben più nobile bandiera, quella divina. Nella terribile persecuzione di Diocleziano, il nostro santo guerriero animava i Cristiani perseguitati a ricevere con fortezza il martirio, a non cedere alle lusinghe dei tiranni, a professare sinceramente Gesù Cristo. L'imperatore gli impose di cessare questo suo ministero e di piegarsi davanti agli dèi di Roma imperiale; ma S. Giorgio francamente gli rispose: «Rispetto le tue leggi, ma non piego le ginocchia a terrene e false divinità ». Infuriato a tale risposta, il tiranno lo degradò, lo condannò a molti terribili supplizi, ma Giorgio miracolosamente rimase illeso, finché gli fu troncato il capo e cadde martire di Cristo il 23 aprile del 303.

Aneddoti

E' il santo attorno al quale sono nate più leggende. In quel periodo, la città di Silene in Libia era oppressa da un orribile drago, al quale ogni giorno venivano sacrificate due pecore; in seguito il drago iniziò a pretendere vite umane. Quando tirato a sorte per scegliere la vittima toccò alla figlia del re, pare che Giorgio ferì il drago e lo legò con la cintura della principessa. Promise di ucciderlo nel caso in cui tutti si fossero battezzati. Il re e i sudditi accettarono e Giorgio uccise il drago e poi battezzò ben 15 mila persone.