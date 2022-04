Il valenzano Giorgio Ricci e i racconti di viaggio in India e a Cuba

VALENZA - Giovedì 2alle ore 21.15 presso la piazzetta del Centro Comunale di Cultura si svolgerà l’incontro con lo scrittore Giorgio Ricci, autore di due racconti di viaggio: Il canto dei corvi, un viaggio in Tamil Nadu e Cuba? No problema!.

Durante la serata si alterneranno il racconto dei ventotto giorni di viaggio in India, nella regione del Tamil Nadu, tra emozioni, colori e ricordi e le tre settimane trascorse a Cuba in un viaggio tra le genti e i luoghi della più famosa isola dei Caraibi.

L’incontro, promosso dall’Assessorato ai Beni Culturali del Comune di Valenza, è parte delle iniziative organizzate dalla Biblioteca Civica nell’ambito della promozione alla lettura.

«Raccontare, immaginare e sognare di viaggiare, è questo lo scopo dell’incontro pensato con l’autore Giorgio Ricci. Dopo un così lungo periodo di restrizioni e vincoli, sarà un piacere lasciarsi trasportare dalle tante suggestioni dei ricordi e degli aneddoti di viaggio in luoghi così affascinanti come Cuba e l’India» commenta l’iniziativa l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per un’apertura straordinaria in orario serale della mostra Pier Paolo Prandi – Pittore di Valenza che si potrà visitare dalle ore 21.00 alle 23.00.

Giorgio Ricci (Valenza, 1960) appassionato di fotografia legata ai viaggi, presenta alcuni suoi scatti in diverse mostre fotografiche ed è finalista al Premio Chatwin 2007 con immagini in bianco e nero scattate all’interno di stazioni ferroviarie indiane. Forte di una grande esperienza di un viaggio in India fatto nel 2005 e sempre più attirato dalla scrittura, nel 2009 pubblica Sette autisti, un automobile indiana, edito da Greco & Greco Milano. Nel 2009 e nel 2010 due suoi racconti vincono, in diverse edizioni del Premio Energheia di Matera, la Menzione Speciale della Giuria (con Dauphine, 2009) e il Primo Premio Assoluto (con L’Albero Capovolto, 2010). Questi due racconti, assieme ad altri, compaiono in un secondo libro, Cieli Azzurri, raccolta di esperienze di viaggio (ma non solo) edito da Progetto Culturale di Roma e uscito nel 2012. Nel giugno 2021 esce la sua terza “fatica” dal titolo Cuba? No problema!, pubblicato da Ciost Edizioni, che racconta un viaggio cubano effettuato nei giorni immediatamente precedenti al primo lockdown per il Coronavirus. Nel marzo del 2022 esce il suo nuovo racconto di viaggio dal titolo Il canto dei corvi, un viaggio in Tamil Nadu edito da La Caravella.

Per informazioni: Telefono 0131 949286 mail biblioteca@comune.valenza.al.it