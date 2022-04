L'appello del sindaco per le famiglie ucraine ospitate in paese

PONZONE - Sul territorio comunale di Ponzone sono ospiti due nuclei familiari ucraini, a cui la cooperativa 'Amicizia è...' sta assicurando vitto e alloggio con il supporto della Protezione Civile di Acqui Terme per la fornitura degli alimenti a lunga conservazione. Il sindaco Fabrizio Ivaldi nei giorni scorsi ha incontrato le famiglie con gli operatori della cooperativa per cercare di risolvere le criticità ancora in essere.

«Durante la riunione ho cercato di comprendere quali siano le carenze a cui la pubblica amministrazione non riesce ancora a fare fronte. Come prevedibile - sottolinea il Sindaco - è emerso che coloro che provengono da un Paese colpito dalla guerra versano in condizioni di difficoltà soprattutto per la mancanza di risorse economiche. Rimane ancora da risolvere il problema dei farmaci e dei prodotti di prima necessità, soprattutto per l'alimentazione dei bambini».

Il Comune, quindi, per fornire un ulteriore aiuto ai profughi ucraini ospiti in queste settimane a Ponzone in collaborazione con la Macelleria 'Giachero Claudio', il negozio di alimentari 'Anna & Fabio' e la farmacia della dottoressa Silvia Mora si rendono disponibili a raccogliere le somme che i ponzonesi vorranno donare per l'acquisto di carne per i più piccoli, farmaci e prodotti di prima necessità. Per farlo - aggiunge Ivaldi - basterà rivolgersi ai titolari degli esercizi commerciali già citati».