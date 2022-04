Rocchetta, mostra mercato di prodotti agricoli e di artigianato

ROCCHETTA LIGURE — Una giornata tutta dedicata all’agricoltura e all’artigianato quella di domenica 24 aprile a Rocchetta Ligure. Al Bocciodromo del paese, dalle 9 alle 18 il circolo Acli organizza la manifestazione “Il circolo in seme”, una mostra-mercato con prodotti agricoli e di artigianato. È previsto anche intrattenimento per i più piccoli con battesimo della sella e truccabimbi. Per i più grandi invece ci sarà la farinata. Info 348 4780603 o 347 7126415.