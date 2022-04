Castelnuovo, scudetto regionale all'Under 15

TORTONA - Lo scudetto regionale è di Basket Club Castelnuovo, che si conferma vivaio fra i più forti e vincenti in Piemonte.

Protagonista l'Under 15, allenata da Franco Balduzzi, che alla final four per il titolo si è qualificata come seconda. Le sfide al PalaCamagna, organizzate in collaborazione con il Derthona Basket.

In semifinale eliminata Moncalieri, oggi la sfida per il titolo con Lapolismile Torino, che aveva chiuso la regular season al primo posto. Una grande prova delle giraffine, 42-26, che vale anche il pass diretto per le finali nazionali. A premiare la squadra e il coach il presidente della Federbasket piemontese Gianpaolo Mastromarco.

Protagoniste Esmeralda Le Foche, Alicia Benassi, Rebecca Catto, Cecilia Tibaldi, Letizia Buzzi, Matilde Angeleti, Giulia Mambretti, Aurora Fossati, Costanza Roggero, Carlotta Cocuzza, Alessia e Giulia Melucci, Alessia Canepa.