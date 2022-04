Foco, l'imbattibile regina

TRENI - E sono tre. Campionessa italiana da cadetta, da juniores e, ora, da seniores. Marie Lys Foco è la più forte atleta di sanda, contatto pieno, nella categoria 65kg.

L'allieva del maestro Gianluca D'Agostino, portacolori dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria, agli italiani a Trani si conferma la regina assoluta e si merita anche i complimenti del ct della nazionale, Marco Barri. Il tricolore conquistato oggi le spalanca le porte della squadra italiana per le prossime competizioni internazionali. In finale Foco domina la forte atleta udinese e si fa un regalo speciale per i suoi 19 anni, festeggiati insieme a compagni di squadra e tecnici, poco prima di salire sul ring.

Collezione di argenti

En plein di medaglie, nel sanda light, per la società alessandrina. Matteo Testardini vince bene la semifinale e in finale è in vantaggio sull'avversario modenese, ma un piccolo infortunio lo condiziona e non gli permette di conquistare l'oro. Per lui un ottimo argento nella categoria più numerosa. Secondo gradino, negli juniores 60kg, per Marcello Carena, che domina la finale, ma qualche colpo troppo forte gli costa ammonizioni, che pesano sul verdetto finale. Argento anche per Alessandro Piras, juniores 70kg, ottimo match in semifinale, nella finale è avanti, ma anche per lui un infortunio è penalizzante.

La collezione di argenti continua con i due debuttanti nella classe seniores, Giovanni Carusone e Dario Adragna, nei 70 e 80 kg, bronzo per Andrea Scala negli juniores 60kg

Oro all'esordio per Pietro Porrello nei seniores 85kg.

A seguire tutti gli atleti i coach Nicola Russo e Volker Maskaj, mentre il maestro D'Agostino è stato direttore di gara.