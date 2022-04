Il judo alessandrino sempre più da medaglia 

Medaglia di bronzo per Cristian Biasi nella categoria 66 kg della Coppa Italia di judo a Roma. 5 vittorie e cintura nera. Così il rappresentante alessandrino sale finalmente sul gradino del podio nazionale. Quinto posto per Carlotta Zeme che con si aggiudica 4 incontri ma perde quello per la medaglia di bronzo.

Secondo posto

Al Trofeo Città di Cavagnolo (Torino) l'Atletico Alexandria si classifica al secondo posto come società, ottenendo ben 11 medaglie d'oro, 4 argenti e un bronzo. Medaglia d'oro per: Flora Tabacchetti, Ecaterina Ricagni, Alexandra Chibea, Antony Galarza, Rebecca La Farciola, Luca Strazza, Haron Ben Mokhtar, Karim El Battioui, Meriem Zolati, Maya Martino, Allegra Lionti,

Medaglia d'argento a Nicolò Truisi, Martina Truisi, Gabriel Izzo, Giorgio Sokolov,

Medaglia di bronzo: Michelangelo Galarza