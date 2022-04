La vita

Beata Maria Gabriella Sagheddu, monaca trappista

Nasce in una povera famiglia di pastori. Deve rinunciare agli studi per aiutare la madre vedova, a 18 anni inizia una vita di preghiera e si dedica all'apostolato e alla catechesi.

Avvenimenti

A 21 anni desidera consacrarsi ma non riesce a decidere a quale congregazione appartenere. Don Meloni le consiglia di diventare trappista e lei sceglie la Trappa di maps_Grottaferrata.

Spiritualità

Totale abbandono in Dio. Umiltà, semplicità e generosità. Sempre pronta a umiliarsi e a rinunciare al suo modo di vedere non appena riconosce di essere in torto. Si offre di fare i lavori più umili e più faticosi.