In ansia per Tacconi, ricoverato ad Alessandria

ALESSANDRIA - Stefano Tacconi, classe 1957, ex portiere della Juventus e della Nazionale, è al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Alessandria, dopo l'ischemia che lo ha colpito ieri, ad Asti, città in cui era ospite e dove avrebbe partecipato a un evento sportivo.

Portato immediatamente al nosocomio astigiano, viste le condizioni decisamente gravi, si è deciso per il trasporto nel più attrezzato Santi Antonio e Biagio. L'ex campione è seguito dallo staff del dottor Marco Barbanera, direttore di Neurochirurgia.

Tacconi ricoverato ad Alessandria:

è grave L'ex portiere si è sentito male ad Asti. E' in prognosi riservata

Il mondo dello sport, e non solo, è in ansia per le sorti di Tacconi. Messaggi di incoraggiamento stanno arrivando, tramite social dal Nord al Sud del Paese.

Non solo calcio

Nato a Perugia, dopo un anno nelle giovanili dell'Inter, ha giocato anche nella Sanbenedettese e nell'Avellino, società dalla quale, nel 1983, lo ha prelevato la Juventus per sostituire Dino Zoff. Nel club bianconero ha giocato fino al 1992, poi è passato al Genoa dove, nel 1994, ha chiuso la carriera. Molto ricco il suo palmares. In Nazionale ha disputato 7 incontri.

"Forza papà"

Tacconi è anche volto noto della tivù, come commentatore sportivo e non solo. Imprenditore nel mondo della ristorazione, ha anche lanciato una linea di abbigliamento.