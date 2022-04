Ovadese, derby vibrante ma a reti inviolate

OVADA - Finisce a reti inviolate il derby del Pedemonte tra Gaviese e Ovadese. Gara vibrante, a dispetto del risultato senza reti. Formazione ovadese senza Mutti

Le due squadre non si fanno tanto pregare e interpretano da subito la gara con grande aggressività. All'11' spettacolare girata di Mutti dall'interno dell'area, bella la deviazione di Ignat in corner. La formazione di Raimondi esercita una buona supremazia sul gioco, seppur con le difficoltà a domare un terreno di gioco particolarmente insidioso. Squadra di casa che prova a rendersi pericolosa con folate in ripartenza. Al 37' bella punizione di Anania sopra la barriera. Ancora Ignat devia la traiettoria. Prima del riposo la fuga di Rignanese semina lo scompiglio nella difesa amaranto. L'attaccante viene però fermato dopo un errato controllo al limite dell'area.

Più aggressiva la Gaviese nella seconda parte. In avvio è Lombardi a far correre un brivido lungo la schiena di Gaione. Il portiere devia in corner la girata dal centro dell'area, conseguente a corner. La replica ovadese è affidata a un contropiede di Mutti. L'ex Derthona però calcia male e permette a Ignat di sventare con facilità. L'Ovadese ha speso molto e si vede nella fase centrale della ripresa. Un paio di conclusioni i rapida successione danno ai tifosi gaviesi l'illusione di poter andare in vantaggio. Particolarmente insidiosa la conclusione di Rolleri. Nel finale il risultato non cambia.

Formazioni - Gaviese: Ignat, Lechner, La Neve, Bardone, Cattaneo, Cartasegna, Lombardi, Rolleri, Mutti, Marongiu, Giordano. (Torre, Anfosso, Moncalvo, Nash Sosa, Pasetto, Hysaj, Repetto M., Suverato, Repetto A.) All. Taverna.

Ovadese: Gaione, Mazzon, Costa, Pellegrino, Silvestri, Bianchi, Massari, Anania, Rignanese, Mutti, Merialdo (Lipartiti, Favorito,Visentin, Xassan, Cannonero,Mazzotta, Sassari, Aresca, Barletto ). All.: Raimondi.