Endocrinologia ginecologica, il nuovo ambulatorio

Verrà inaugurato domani, martedì 26 aprile, il nuovo ambulatorio di Endocrinologia ginecologica e menopausa che sarà attivo ogni secondo e quarto martedì del mese dalle 14 alle 16 nel reparto di Ginecologia dell’Azienda ospedaliera di Alessandria.

Si occuperà di diagnosticare e trattare le alterazioni della produzione ormonale e della funzionalità endocrina del sesso femminile dall'inizio dello sviluppo sessuale fino alla menopausa ed età senile. Attraverso questo importante e nuovo progetto di salute, viene quindi posto al centro il benessere della donna nelle stagioni della sua vita grazie a un team multidisciplinare composto da Carla Pisani e Antonella Ferrari per la Ginecologia, Paola Leporati per l’Endocrinologia, Andrea Secco e Enrica Bertelli per la Pediatria.

Per accedere all’ambulatorio è necessario prenotare:

se si tratta di una prima visita , tramite Call Center Regionale al numero verde 800.000.500 e/o di persona presso Cup aziendale (sportello riservato alla Ginecologia)

, tramite Call Center Regionale al numero verde 800.000.500 e/o di persona presso Cup aziendale (sportello riservato alla Ginecologia) se si tratta di un controllo, di persona presso Cup aziendale (sportello riservato alla Ginecologia) o telefonicamente dalle 9 alle 12.30 allo 0131 206366. Nello specifico, si ricorda che l’impegnativa del medico curante deve riportare l’indicazione o della prima visita endocrino-ginecologica 8926.4-1 oppure della visita endocrino-ginecologica di controllo 8901.67-1.

L’inaugurazione di questo nuovo servizio, che andrà ulteriormente a migliorare le prestazioni offerte dall’Ospedale di Alessandria a favore della salute al femminile, si inserisce all’interno delle iniziative organizzate nell’ambito di H-Open Week Salute della Donna promosso da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.