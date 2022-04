Il santo di oggi, 25 aprile, è San Marco

La vita

Le notizie sulla sua vita ci arrivano dagli Atti degli Apostoli e dalle lettere di san Pietro e di san Paolo. Si pensa che sia il figlio della Maria nella cui casa avviene l'ultima Cena e l'Orto degli Ulivi dove Gesù prega si trova nei pressi di questa casa.

Nonostante ciò non è stato uno degli apostoli di Gesù e probabilmente non lo ha mai conosciuto. Si converte dopo l'ascensione di Gesù al cielo ricevendo il battesimo da Pietro. Nel 61 è a Roma, molto vicino a Pietro e Paolo del quale assiste al martirio. Marco riceve da Pietro l'incarico di evangelizzare l'Italia settentrionale. E' l'autore del secondo Vangelo, legato alla predicazione di san Pietro di cui è fedele discepolo. Alla morte del Principe degli Apostoli si trasferisce ad Alessandria d'Egitto e ne diviene il primo vescovo. I suoi resti mortali vengono portati a Venezia da alcuni mercanti affinché non siano profanati dagli infedeli: viene proclamato patrono della città e in suo onore viene edificata la bellissima basilica in cui, sotto l'altare maggiore, sono conservate le sue reliquie.

Aneddoti

La leggenda vuole che nel 1094, a Venezia, si perdano le reliquie di Marco nella basilica: il doge Falier chiede allora ai veneziani di praticare il digiuno per tre giorni per chiedere al Signore di poterle ritrovare. Passati i tre giorni, viene celebrata una messa con successiva processione e improvvisamente il marmo di un pilastro si frantuma rivelando l'urna con le reliquie che emana un profumo sublime che si diffonde presto in tutta la basilica.