Provinciale 212: la Regione stanzia i fondi per Borgata Pieve

PONZONE - Da oltre due anni i residenti di Borgata Pieve – e tra questi ci sono anche i frati che custodiscono il Santuario di Nostra Signora della Pieve – devono percorrere una strada alternativa secondaria che collega la zona a Cartosio e che allunga il tragitto verso casa di almeno un ventina di chilometri. La Provinciale 212, infatti, dal novembre 2019 è resa per buona parte impraticabile a causa di sei frane che interessano un tratto di carreggiata per quasi un chilometro. Una situazione che dovrebbe durare ancora per i prossimi mesi ma per la quale dalla Regione sono finalmente arrivati i fondi necessari al ripristino del manto stradale.

«Si è trattato di un ottimo lavoro di squadra – commenta Fabrizio Ivaldi, sindaco di Ponzone – tra Regione, Provincia e Comune, che porterà una volta per tutte alla risoluzione di una criticità che da più di due anni sta pesantemente condizionando la vita dei residenti, dei padri del Santuario e dei tanti fedeli che ogni anno vengono a Ponzone per visitarlo». Il sindaco Ivaldi nei mesi scorsi aveva invitato l'assessore Marco Protopapa in paese affinché vedesse di persona le condizioni del tratto di strada. La svolta è arrivata due settimane fa, quando la Regione ha destinato all'Alessandrino 5 milioni di euro per finanziare i lavori di messa in sicurezza delle opere nei Comuni colpiti dalle alluvioni: di questi, 1,7 milioni sono destinati al ripristino della Provinciale 212. «D'estate in Borgata Pieve abitano più di 25 famiglie che dalla città vengono a trascorrere le vacanze qui da noi. Da due anni e mezzo il loro comune di riferimento è diventato Cartosio, perché per loro è il paese vicino più comodo da raggiungere per acquistare i beni di prima necessità». La data dell'inizio dei lavori è ancora incerta, di sicuro, invece, c'è che per gli abitanti di Borgata Pieve i disagi logistici hanno i mesi contati.