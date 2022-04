Beppe Fenoglio, scrittore e partigiano: conferenza con l'Anpi

SERRAVALLE SCRIVIA — “Beppe Fenoglio, letteratura e Resistenza” è il titolo della conferenza in programma domani pomeriggio a Serravalle Scrivia, in occasione del centesimo anniversario della nascita dello scrittore e partigiano. Alle 17.30, presso l’aula magna dell’istituto Martiri della Benedicta di via San Rocco, si terrà la conferenza con la partecipazione del saggista Sergio Favretto, che rifletterà sull’attualità dell’esperienza resistenziale e culturale albese nell’opposizione al regime fascista. Il convegno potrà essere seguito anche in diretta streaming.

Il 29 aprile alle 10.30 il tema verrà ripreso da Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Fenoglio, che terrà una lezione alle classi di terza media. «Riteniamo essenziale portare nella scuola gli elementi di conoscenza e comprensione decisivi per la capire la fase storica nella quale è nata la nostra Repubblica – dicono dall’Anpi di Serravalle-Stazzano – Un grazie particolare va al dirigente scolastico Carlo Oneto, al Centro Studi Fenoglio e a Sergio Favretto per la disponibilità dimostrata verso la nostra iniziativa».

Tutti gli appuntamenti previsti per la festa della Liberazione 2022