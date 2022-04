Il 26 aprile è la Giornata mondiale della proprietà intellettuale

Dal 2000, ogni 26 aprile, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – OMPI (World Intellectual Property Organization – WIPO) celebra la Giornata mondiale della proprietà intellettuale per approfondire il ruolo che i diritti di proprietà intellettuale svolgono nel favorire l’innovazione e la creatività. La giornata cade il 26 aprile di ogni anno perché in quel giorno, nel 1970, entrò in vigore la Convenzione sulla proprietà intellettuale che istitutiva l’OMPI.

L’OMPI è, dal 1974, l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra istituita con la Convenzione di Stoccolma nel 1967, per incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.







La proprietà intellettuale (PI) si riferisce alle creazioni della mente, come invenzioni, opere letterarie e artistiche, disegni e simboli, nomi e immagini usati nel commercio. Per legge è protetta da brevetti, copyright e marchi commerciali, che permettono alle persone di guadagnare riconoscimento o beneficio finanziario da ciò che inventano o creano. Trovando il giusto equilibrio tra gli interessi degli innovatori e l’interesse pubblico più ampio, il sistema di PI mira a promuovere un ambiente in cui la creatività e l’innovazione possano fiorire.

Il tema di quest’anno è “PI e gioventù: innovare per un futuro migliore" e celebra l'innovazione e la creatività guidate dai giovani. In tutto il mondo, i giovani stanno affrontando le sfide dell'innovazione, usando la loro energia e ingegno, curiosità e creatività per guidare la rotta verso un futuro migliore. Le menti innovative, energiche e creative stanno aiutando a guidare i cambiamenti di cui abbiamo bisogno per passare a un futuro più sostenibile.

Questa giornata rappresenta un'opportunità per i giovani di scoprire come i diritti di proprietà intellettuale possano sostenere i loro obiettivi, aiutandoli a trasformare le loro idee in realtà, generando reddito, posti di lavoro e avendo un impatto positivo sul mondo che li circonda. Con i diritti di PI, i giovani hanno accesso ad alcuni degli strumenti chiave di cui hanno bisogno per portare avanti le loro ambizioni.