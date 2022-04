Lavori Pubblici: c'è l'architetto Sciutto per l'Ufficio tecnico del Comune

OVADA - È l’architetto Simona Sciutto il nuovo responsabile dell’Ufficio Tecnico di Palazzo Delfino. «Sono felice - il primo commento - ma sento anche la responsabilità. Essere del territorio è una spinta in più a cercare di fare bene».

Sciutto ha messo in fila la ventina di candidati che hanno cercato di ottenere la guida del quarto piano di Palazzo Delfino. La neo responsabile entrò all’Ufficio Tecnico di via Torino nell’ottobre 2010. Alle spalle un’esperienza da libero professionista in studio privato dopo la laurea.

Figure integrative

«Per quanto riguarda il mio settore - prosegue - ho chiaramente il quadro della situazione. Avrò bisogno di un po’ più di tempo per entrare a pieno nelle dinamiche legate all’Urbanistica. Spero di poter concretizzare gli indirizzi politici che arriveranno dalla Giunta». «La selezione - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Sergio Capello - è stata dura. Posso solo dire che un dirigente che ogni giorno alle 7.30 entra nel suo ufficio è la base per accelerare. Alle pratiche bisogna rispondere con celerità e efficienza».

Il trasferimento d’ufficio si completerà nei prossimi giorni. Nel frattempo si dovrà avviare la procedura per individuare il nuovo responsabile del Settore Lavori Pubblici. Non si procederà ad un nuovo avvicendamento interno perché nell’attuale organico non c’è una figura con i requisiti richiesti. Il potenziamento è necessario anche per mitigare gli effetti del progressivo venir meno di personale che negli ultimi anni ha ulteriormente rallentato l’attività degli uffici.