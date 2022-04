Luca Severini, altri due anni alla Bertram

TORTONA - Bertram al lavoro per il futuro.

Dopo l'annuncio del rinnovo di Riccardo Tavernelli, arriva anche l'ufficialità della firma di Luca Severini. L'ala marchigiana, 25 anni, al Derthona da tre stagioni ha sottoscritto un biennale. Arrivato a Tortona a gennaio 2020 (con Sanders), il numero 20 ha fatto parte della squadra che ha vinto il campionato di Serie A2 Old Wild West a giugno 2021.

Bertram, Tavernelli rinnova al 2024 Prima mossa del Derthona per il futuro. Il capitano inizierà la quarta stagione consecutiva in bianconero



In quella che è in pratica la sua prima stagione di Serie A sta viaggiando a 15.7 minuti di utilizzo con 4 punti di media, 2.2 rimbalzi e oltre il 40% da tre punti. Con questa firma - anticipata ieri sul Piccolo dal presidente Marco Picchi - la Bertram dimostra chiaramente la direzione che intende prendere sul mercato, confermando una base di giocatori che fanno parte del nucleo storico. Il rinnovo di JP Macura è in dirittura e ci sarebbero discorsi avviati anche per la conferma del lungo Tyler Cain.