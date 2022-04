Claudio Mastromarino, arriva il radio il singolo scritto in pandemia

NOVI LIGURE — Dal 25 aprile è in rotazione radiofonica “Sopravvissuti e miracolati”, il nuovo singolo di Claudio Mastromarino, che torna con questo brano nato durante il lockdown del 2020 e gli ultimi due anni di pandemia, situazione che, come sottolinea il cantautore alessandrino «ci ha tolto anche le uniche cose che ci facevano sentire vivi come i sorrisi, gli abbracci e la fiducia verso il prossimo».

«I sopravvissuti e miracolati saranno quelli che, con fatica e impegno, riusciranno a mantenere vivi i propri ideali in questa epoca così arida e apprezzare fino in fondo anche il brevissimo attimo di un respiro», dice. Il brano, coinvolgente e dal forte impatto emotivo, che attinge alla migliore tradizione del nostro cantautorato e la ripropone aggiornata alle sonorità contemporanee, è stato arrangiato, registrato e mixato da Umberto Ferrarazzo e Andrea Pestarino negli studi di “Bravagente”, con il contributo alla sessione ritmica di Marcello Borsano. In rotazione anche il videoclip, realizzato da Francesco Rizza.

Claudio Mastromarino nasce a Genova nel 1974. La profonda passione per il canto lo accompagna in ogni momento sin dall’infanzia. Nell’autunno del 1998 partecipa alle selezioni dell’Accademia di Sanremo, esibendosi sul palco del Casinò Municipale con la canzone inedita “Quante volte”.

Nell’aprile del 1999 è finalista nel concorso Canta l’autore con il raggiungimento di un bellissimo secondo posto. Nel 2006 decide di dare musica ai testi chiusi nel cassetto e dare vita alle sue prime canzoni inedite. Ai suoi testi si uniscono quindi gli arrangiamenti e le musiche di Umberto Ferrarazzo. Una delle canzoni intitolata “Un angelo accanto a me“ vanta la collaborazione del musicista e arrangiatore Gino Marcelli fondatore dei Madreblu nonché collaboratore e compositore delle colonne sonore degli spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo ed Arturo Brachetti.

Nell’agosto del 2008 esce il suo primo cd autoprodotto intitolato “Un angelo accanto a me“. Dal 2009 al 2020 realizza una serie di singoli “Polvere al cuore”, “In attesa di te”, “Dolce poesia”, “Riflessi di me”, “Più veloce di un battito”, “La neve di febbraio”, presenti su tutte le piattaforme musicali. Nel 2022, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, torna sul mercato discografico con “Sopravvissuti e miracolati”.