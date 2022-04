In paese i primi contenitori per deiezioni canine: "Fatene buon uso"

BISTAGNO - Il sindaco Roberto Vallegra lo aveva anticipato da tempo e da ieri gli abitanti di Bistagno possono constatare che alle promesse sono seguiti i fatti. Per rendere più decorosi i marciapiedi e gli spazi verdi del Comune l'amministrazione ha fatto installare i primi due contenitori per le deiezioni canine, "uno in Via Martiri all'altezza del campo sportivo e l'altro in Via Fratelli Panaro - Lea", annuncia il sindaco.

Vallegra invita i propri compaesani a farne un uso corretto: "Le deiezioni vanno messe nel contenitore già sigillate nell'apposito sacchetto di plastica". Con un avvertimento in più per quelli più "distratti": "I bidoni rientrano nel raggio d'azione delle telecamere".