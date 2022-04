Piazza Garibaldi, il comune si scusa per i ritardi

OVADA - Non smette di far discutere piazza Garibaldi. L'argomento più caldo è il ritardo nella consegna dei lavori di ripavimentazione. La scadenza è stata più volta posticipata nel corso dei vari vertici tra Comune di Ovada e responsabili delle imprese incaricate della riqualificazione. L'ultimo colpo di scena è il nuovo stop che dovrebbe concludersi stamattina e che si è protratto per una settimana a cavallo tra Pasqua e il ponte del 1° maggio. Una vera doccia fredda per un'amministrazione intenzionata a presentare la piazza rinnovata per il primo appuntamento con il “Mercatino dell'Antiquariato” dello scorso 18 aprile. In realtà la piazza non sarà pronta nemmeno per il 1° maggio, giorno in cui le bancarelle torneranno ad affollare il centro.

Piazza Garibaldi, incognita sulla chiusura dei lavori Da martedì l'ultima parte della ripavimentazione. Già scaduta la seconda proroga. Sarà pronta per Pasquetta?

«Le interlocuzioni continue con il direttore dei lavori, le chiamate alle ditte, l’impegno dell’assessore Capello non sono bastati per evitare disagi di cui ci scusiamo anche se non sono nostra responsabilità – dice il sindaco Paolo Lantero -. Speriamo di poter chiudere presto quest’opera per i fruitori della piazza e del centro storico».

I dettagli su l'ovadese in edicola giovedì 28 aprile