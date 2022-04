Rugby Novi, formazioni giovanili in evidenza nel weekend

NOVI LIGURE — Continuano gli impegni agonistici delle squadre giovanili del Rugby Novi. Gli Under 7/9/11 hanno calcato il campo di Asti: tra gli Under 7 in evidenza Thomas Marvulli e Luca Bisio, tra gli Under 9 Francesco Righini, Mathias Opari, Alvin Duzha e Harry Dal Buono. Due vittorie e una sconfitta per gli Under 11 (Pietro Muraca, Davide Locarno, Leoluca Scaringi, Alvin Opari, Bruno Dal Buono).

«È stata un’ottima prestazione, si sono viste buone azioni offensive con passaggi precisi e un buon sostegno», afferma il coach Emanuele Platania. «È venuto a mancare qualche placcaggio, in settimana lavoreremo su questo fondamentale».

Buone nuove anche dalla Under 13, schierata domenica ad Alessandria contro i padroni di casa e il Fossano: larga vittoria (13-6) contro i cuneesi, ma altrettanto netta sconfitta con l’Alessandria (2-15). Hanno giocato Sohaib Bouanane, Matteo Canepa, Alessio Capasso, Nicolò Giacomello, Matteo Marcazzan, Emanuele Mazzariello, Jayden Martin Patacsil, Matteo Pintilii, Antonio Siniscalco, Tommaso Tricarico.

Un’altra bella notizia ha riguardato Marta Demicheli, che è stata di nuovo convocata per la rappresentativa piemontese Under 15 femminile: ha partecipato a un mini-torneo tra otto regioni, a Parma, e ha poi assistito lo stesso giorno alla vittoria della Nazionale Femminile contro la Scozia nel Sei Nazioni.

L’avvicinamento al rugby resta sempre una delle priorità degli “orsetti” novesi, che hanno organizzato per sabato 7 maggio, alle 14.30, un open day a Novi Ligure dove tutti i bambini che lo vorranno potranno correre sul prato con una palla ovale in mano, provando l’emozione di segnare una meta e, prima di tutto, divertirsi.