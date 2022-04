Vestiti usati: a Casale la raccolta porta a porta inizia con il botto

CASALE - È iniziato raccogliendo un ottimo successo il nuovo servizio di raccolta porta a porta dell’abbigliamento usato a Casale: nella prima giornata, infatti, sono stati ritirati direttamente a casa dei cittadini che ne hanno fatto richiesta, ben 1.140 chili di vestiti.

Partito lo scorso 20 aprile, il servizio prevede quattro appuntamenti annuali per far ritirare direttamente a casa il proprio abbigliamento non più utilizzato ed è gestito dalla cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà (che ha già in carico gli attuali raccoglitori stradali) che si occupa della raccolta a domicilio e della gestione degli abiti: i vestiti, infatti, saranno destinati al riuso e alla realizzazione di pezzame industriale, filato o imbottiture.

La raccolta porta a porta degli indumenti e delle scarpe usati (in buono stato e puliti), dopo l’appuntamento di mercoledì scorso, sarà nuovamente effettuata il 29 giugno, il 21 settembre e il 30 novembre.

Entro e non oltre i due giorni precedenti alla raccolta bisogna telefonare (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17) al numero verde gratuito 800 090373 comunicando l’indirizzo e indicativamente il quantitativo di abbigliamento usato da ritirare.

Non più tardi delle ore 7 del giorno previsto per la raccolta si dovranno poi depositare fuori dalla propria abitazione gli indumenti usati e le scarpe usate inseriti in sacchetti, buste, scatole chiuse e legate bene, con la scritta ‘Raccolta abiti’. Attualmente il servizio è partito in via sperimentale in città, mentre sarà esteso alle frazioni nei prossimi mesi.

Ha ricordato il presidente di Cosmo, Guido Gabotto: «I contenitori sono ancora presenti al centro raccolta di via Grandi, ma il porta a porta ha dimostrato di piacere ai cittadini, dato che le prenotazioni sono state ben quarantuno». Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti internet di Cosmo e della cooperativa.