Il Papa saluta gli amici di Vignale

ROMA - "Un saluto speciale agli amici di Vignale Monferrato" da parte di papa Francesco. La delegazione risponde con un applauso caloroso. È successo poco fa, in Vaticano, dove i monferrini sono stati accolti in segno di gratitudine per avere aiutato John, un ragazzo ghanese gravemente malato, a esaudire il proprio desiderio di lasciare il Piemonte per tornare in Africa. A Vignale, sono stati in molti a mobilitarsi per sostenerlo economicamente.

Dal Papa con i prodotti monferrini Delegazione da Vignale a Roma. Domani l'incontro col Pontefice

Il gesto generoso aveva indotto papa Bergoglio a ringraziare pubblicamente i vignalesi (a dicembre). Ora la visita dei monferrini in Vaticano, con la consegna al Pontefice di prodotti del nostro territorio.