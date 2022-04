Carlo Ferraris vince il titolo regionale Allievi Under 14

Si avvicinano i Campionati Italiani di spada di maggio a Riccione e i ragazzi della sezione scherma del CUSPO continuano a mietere risultati utili, dimostrando che i giovani atleti alessandrini stanno crescendo e migliorano di gara in gara.

Si sono svolte il 24 e il 25 aprile a Cavour (To) le gare di Coppa Italia regionale e i Campionati regionali per gli Under 14.

La Coppa Italia aveva una doppia valenza perché utile alla qualificazione alla fase nazionale che si terrà ad Ancona il 6 e il 7 maggio. Mauro Scarsi, che al CUSPO è anche istruttore di scherma – si è classificato secondo. Tra i qualificati figurano anche Alessandro Sforzini (15°) e Giorgia Gallo (17°).

Per gli under 14, Carlo Ferraris ha vinto il titolo regionale categoria Allievi. Per la categoria Ragazzi, Ettore Margaglione è arrivato 16° e Paolo Mortara 33°. Cat. Allieve: Martina Braggion 10° e Giorgia Lodigiani 17°. Cat. Giovanissimi: Mattia Reinotti 9° e Samuele Milici 27°.

Commento della presidente del CUSPO, Alice Cometti, responsabile della sezione scherma: “Carlo Ferraris aveva già vinto la seconda prova di qualificazione regionale e si era classificato 5° alla prima. Qualche sbavatura in gara e qualche difficoltà di troppo, ma è arrivato in fondo assicurandosi il titolo in una categoria molto importante perché quella che chiude il ciclo degli under 14. Classe 2008, ha iniziato a tirare di scherma con il CUSPO a 5 anni ed è sempre stato tra i primi in Piemonte. Quest’anno ha meritatamente raggiunto i vertici. Siamo molto contenti di questo risultato perché Carlo sta crescendo con noi e rispecchia a pieno la filosofia che la nostra Società sta portando avanti”.

Si riparte già oggi (27 aprile) per Rovigo con i più grandi che proveranno a staccare il pass per le finali ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani, in pedana: Sara Aramini e Giorgia Gallo per le ragazze e Federico Bellan, Leonardo Pia e Alessandro Sforzini.