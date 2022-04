Distretto Campionissimi, il ciclismo per rilanciare il commercio

POZZOLO FORMIGARO — Pozzolo Formigaro, Castellania Coppi, Cassano Spinola, Villalvernia, Paderna, Sant’Agata Fossili, Sardigliano e Carezzano: otto Comuni riuniti sotto l’egida di uno dei nuovi Distretti diffusi del commercio istituiti dalla Regione Piemonte, quello dei “Borghi dei Campionissimi”.

«Sarà una bella sfida che vogliamo giocarci a fianco del territorio – dicono Mauro Pigazzi di Confcommercio e Manuela Ulandi di Confesercenti, le associazioni provinciali di categoria che con i Comuni rappresentano l’asse portante del progetto – per riaffermare che la luce accesa di un negozio diventa nei piccoli borghi un simbolo di vita sociale».

Sapori a due ruote, una "Dolce gita" sui colli dei Campionissimi La organizza tra Pozzolo Formigaro e Castellania Coppi il nuovo Distretto del Commercio per ricordare il 39esimo Tour de France

Il primo passo è stato quello di trovare un “denominatore” comune per offrire ad ogni paese l’orgoglio di essere parte integrante del nuovo sistema. Massimo Merlano lo ha individuato nei “campionissimi” perché da questo angolo del Piemonte sono partite due leggende del ciclismo mondiale: Fausto Coppi e Costante Girardengo.

Su Castellania c’è poco da dire, è stata la “Betlemme” di Fausto e oggi è un museo a cielo aperto. A Cassano Spinola riposano Costante Girardengo e Sandrino Carrea, fedele scudiero di Coppi. A Pozzolo Formigaro, comune capofila del Distretto, grazie al patron della Siof (Società Italiana Ossidi di Ferro) nel 1932 nasce la prima scuola italiana di ciclismo con Biagio Cavanna, il “massaggiatore cieco”. Sono di Paderna e Carezzano i primi compagni di viaggio del giovane Coppi, mentre Sardigliano e Sant’Agata Fossili erano le zone di caccia predilette dai due campionissimi.

Distretto del commercio, primi passi: piano triennale al vaglio Il Comune di Novi Ligure si è aggiudicato un finanziamento regionale di quasi 16 mila euro per elaborare il piano degli interventi

«La bicicletta sarà uno strumento di scoperta del territorio e dei suoi prodotti», dicono i sindaci dei paesi coinvolti (Domenico Miloscio per Pozzolo, Sergio Vallenzona per Castellania, Alessandro Busseti per Cassano, Franco Persi per Villalvernia, Matteo Gualco per Paderna, Diego Camatti per Sant’Agata Fossili, Renato Galardini per Sardigliano e Luigi Prati per Carezzano). La prima iniziativa è già in calendario: la “Dolce gita” dell’8 maggio, che toccherà tutti i Comuni facenti parte del Distretto dei Campionissimi.