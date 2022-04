LA RASSEGNA - Venerdì 29 aprile, alle ore 21.00, a Strevi nell'ambito della rassegna Le Segrete (che riunisce teatro e musica nei sotterranei del Comune), andrà in scena "Ecce Lupo", spettacolo scritto da Giuseppe della Misericordia, per la regia di Andrea Robbiano. Al centro della scena ci sarà Davide Fabbrocino, protagonista di un monologo intenso. "Ecce Lupo" affronta la questione del ritorno del predatore in modo appropriato e documentato con un approccio artistico divertente, coinvolgendo il pubblico in una riflessione che parte dal lupo per arrivare al rapporto tra uomo e natura.

Il palco sarà un’aula di tribunale dove dovrà essere giudicato un allevatore, accusato di aver avvelenato un lupo, dopo aver subito l’ennesimo attacco al bestiame. Il pubblico sarà coinvolto in qualità di giuria popolare e dovrà esprimersi sulla sua innocenza o colpevolezza. Con un linguaggio che alterna il sarcasmo all’invettiva fino alla confessione intimistica, si susseguiranno le appassionate e contrastanti deposizioni dell’accusato e dei testimoni: un biologo, un cacciatore, un attivista anti-caccia e altri due a sorpresa. Le domande con le quali gli spettatori-giudici si dovranno confrontare diventeranno sempre più incalzanti e sorprendenti, fino ad arrivare al cuore del rapporto tra gli umani e gli altri esseri viventi. Ingresso: 15 euro compreso di prima consumazione e apericena con prodotti locali. Prenotazioni: Eugenio cell. 334 2830704; Giacomo cell. 334 7964649.