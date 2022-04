La Santa di oggi, 28 aprile, è Santa Valeria di Milano

Martire

La vita della Santa

Nasce nel III secolo. Si conosce poco della sua vita: è la moglie di San Vitale, morto martirizzato nella città di Ravenna, nonché la mamma dei Santi martiri gemelli Gervasio e Protasio.

Vitale è un ufficiale che accompagna il giudice Paolino da Milano a Ravenna proprio nel momento in cui scoppia la persecuzione contro i cristiani e qui viene arrestato. Per ordine dello stesso Paolino viene poi torturato e gettato in una fossa profonda ricoperto di sassi e terra per non aver rinnegato la sua fede.

La moglie Valeria si reca a Ravenna e chiede di riavere il corpo del marito ma gli stessi cristiani glielo impediscono.

Fa rientro a Milano ma sulla strada del ritorno alcuni villani le chiedono di fare alcuni sacrifici in nome del loro dio Silvano: si rifiuta e viene percossa talmente forte che muore dopo tre giorni a Milano, dove è stata condotta.

I giovani figli Gervasio e Protasio, vendono tutti i loro beni dando l’intero ricavato ai poveri e si dedicano alle sacre scritture e alla preghiera e dopo alcuni anni subiscono anche loro, come i genitori, il martirio.