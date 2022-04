Musicanovi, all'auditorium Casella il piano di Stefano Romani

NOVI LIGURE — Stefano Romani sarà il protagonista del recital pianistico in programma domani sera a Novi Ligure nell’ambito della trentesima edizione di Musicanovi, la rassegna concertistica organizzata dall’associazione Casella. Alle 21.00, presso l’auditorium allestito presso la sede dell’associazione, alla ex caserma Giorgi di via Roma, il pianista proporrà brani di Mozart, Clementi, Chopin, Mendelssohn e Liszt.

Romani ha insegnato pianoforte ai conservatori di Monopoli, Firenze e attualmente a Trento. L’attività concertistica si svolge in qualità di solista e in varie formazioni; ha collaborato anche con attori quali Nando Gazzolo, Athina Cenci ed Eros Pagni. Ha inciso un cd per la “Papageno” di arie d’opera e lieder, e partecipato all’incisione delle Danze ungheresi di Brahms con Marcella Crudeli.