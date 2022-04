Geirino, al via la gara per la pista d'atletica

Entra nel vivo la procedura che dovrà portare al rifacimento della pista del Geirino di Ovada. La gara per l’affidamento dell’incarico è stata pubblicata qualche giorno fa sul sito istituzionale di Palazzo Delfino. Sono previsti lavori per una cifra complessiva di 430 mila euro, la porzione soggetta a ribasso d’asta si attesta a 349.737 euro. I lavori dovranno essere effettuati in base a quanto contenuto nel progetto esecutivo già approvato a firma dell’architetto Stefano Longhi. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata alle 12.00 del 24 maggio.

Attesa impaziente

Le condizioni disastrate dell’anello di 400 metri attorno al campo di calcio sono forse l’aspetto più visibile dei tanti problemi di manutenzione straordinaria che affliggo il Polisportivo gestito da Servizi Sportivi. Negli ultimi mesi l’area ha pagato anche il prezzo dell’alluvione. La pista è stata poi ripulita e resa quanto meno utilizzabile dall’intervento dei volontari della Protezione Civile. Il rifacimento è inserito nel piano complessivo già stilato per 2021 e 2022.