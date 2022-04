L'artista internazionale Beppe Gambetta alla Gambarina: "Ecco le mie Dichiarazioni d'amore"

ALESSANDRIA - Beppe Gambetta è un artista poliedrico, innovatore della chitarra acustica, nonché un musicista apprezzatissimo all'estero, che ha creato un ponte fra l'Italia e l'America (nel New Jersey in particolare, ha una casa, per destreggiarsi fra un concerto e l'altro), attraverso progetti musicali di grande slancio e successo.

Capace di assorbire e rielaborare le emozioni, le impressioni, la bellezza e l'unicità dell'esperienza quotidiana in un condensato artistico che può avere la potenza della musica, ma anche la leggerezza di un racconto, Beppe Gambetta, ha dato vita alla raccolta: Dichiarazioni d'amore (Il Piviere).

Mercoledì 4 maggio, infatti, a partire dalle ore 18, presso il Museo Etnografico C'era Una Volta, il musicista di origine genovese presenterà il suo libro, che è metaforicamente parlando, un ventaglio ampio di storie autobiografiche, raccolte e narrate da Beppe in un periodo in cui incontrarsi era difficile, a causa della pandemia.

Viaggio, incontro e ricerca: queste le parole chiave per descrivere l'artista e per capire cosa si cela dietro la sua originalità espressiva.

Il libro

Ma cosa rappresentano le Dichiarazioni d'amore? Ce lo racconta lui stesso:

“Si tratta di una raccolta di storie che celebrano la condivisione, lo stare insieme, soprattutto dopo un momento difficile come la pandemia e l'ho scritto utilizzando un linguaggio leggero e sincero. Dentro questo libro c'è tutto il fascino che un artista prova quando incontra altri mondi, altre voci, altre culture, altre generazioni - anticipa Beppe - I momenti più importanti della mia carriera sono legati a incontri di questo tipo, e proprio scrivendo, mi sono accorto che tutti erano il frutto di un'infatuazione, come una dichiarazione d'amore nei confronti della bellezza, degli altri artisti, delle persone incontrate durante i festival, doni che l'arte e la vita ti fanno”.

Il libro vuole emanare un'energia positiva, rivolta soprattutto ai giovani, nonché al futuro: “In questo momento tutto ciò che ci circonda sembra essere pesante, c'è bisogno di leggerezza, di speranza, di raccontare storie profonde, che possano ispirare anche gli altri, specie i giovani, perché se ci pensiamo a ogni dichiarazione d'amore corrisponde sempre una sfida. E le sfide sono quotidiane, io mi sono sempre dedicato alla musica indipendente, quindi lontana dai media e dalle classifiche strettamente commerciali, so bene quanto siano potenti e stimolanti certe sfide, soprattutto per chi ha in sé questa passione” prosegue il musicista.

... e la rassegna Acoustic Night

Beppe Gambetta, inoltre, è la mente creativa che ha dato vita alla rassegna 'Acoustic Night', prossimamente in scena, per l'edizione 2022, a Genova:

“In questo momento, insieme a mia moglie Federica Calvino Prina , stiamo allestendo l'appuntamento con la rassegna musicale 'Acoustic Night – Bellezza senza confini' che quest'anno si terrà fra 19 e il 22 maggio, al Teatro Ivo Chiesa, si tratta di uno spettacolo di più giorni, concepito e studiato per attirare persone provenienti da tutta Italia, e non solo. Con me anche Richard Shindell, Harry Manx e Casey Driessen”.

Ma, fra un racconto e l'altro, dialogando con il giornalista Brunello Vescovi, presso la Gambarina, Beppe Gambetta regalerà al pubblico anche le note iconiche della sua chitarra, con l'esecuzione di circa 3 brani legati legati al libroDichiarazioni d'amore.



Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Si segnala inoltre l'appuntamento a Tortona, sabato 7 maggio, presso il Guitar Auditorium dalle ore 18:00; a dialogare con l'autore il giornalista Stefano Brocchetti.

I biglietti per Acoustic Night – Bellezza senza confini sono disponibili qui.

Maggiori info sul sito www.beppegambetta.com