Parma - Alessandria: 655 tifosi, ma si faranno sentire come duemila

ALESSANDRIA - Il numero totale recita 655. Tanti sono i tagliandi venduti nel settore ospiti del 'Tardini' alla chiusura della prevendita, un'ora fa

Dato che può lievitare con qualche presenza in tribuna, ma comunque, in quello spicchio dello stadio di Parma sembrerà di essere almeno il triplo, per quella che è la trasferta che mobiliterà più persone al seguito dei Grigi. Per chi arriverà in auto suggerito il parcheggio Scambiatore Nord, vicino al casello autostradale di Parma, dove la società e il Comune hanno attivato un servizio gratuito di navetta, andata e ritorno. I quattro pullman partiranno alle 11 da piazza Perosi e si raccomanda la puntualità.

"Fino all'ultimo secondo dell'ultima gara" Longo: "Sempre con il nostro dna, di squadra abituata alla battaglia su tutti i campi". Infortunio a Buffon

In casa Parma, dopo quello di Buffon (polpaccio), sostituito da Turk, un altro forfait, Danilo, in difesa, atteso al rientro dopo la squalifica, ma con problemi fisici che lo obbligano allo stop. Al suo posto il giovane Circati, richiamato dalla Primavera. Restano aperti i ballottaggi in attacco, con Tutino pronto a giocare titolare, e per la fascia destra, con Rispoli in vantaggio su Coulibaly