Casale: addio a Franco Zambrino, tra le anime di Oltreponte

CASALE - Comunità casalese e soprattutto il quartiere di Oltreponte in lutto per la morte, avvenuta oggi, dell'ingegner Franco Zambrino, da qualche tempo ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Casale. Ex titolare di un negozio di informatico, era conosciuto nel quartiere cittadino per essere stato presidente di quartiere. Di lui si ricorda anche l'impegno nell'associazione Nuove Frontiere e nel comitato SiamOltreponte. Aveva 74 anni.