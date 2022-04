Ko Novipiù. Settima o ottava ai playoff

CASALE MONFERRATO - Novipiù chiude la fase a orologio perdendo in volata con Forlì (78-79). Decisive le 21 palle perse della squadra di Andrea Valentini che tira con Sarto per la vittoria. Sorrisi per il ritorno con doppia doppia di Leo Okeke (13 punti e 10 rimbalzi e 5 falli subiti).

Casale deve aspettare il risultato di Mantova impegnata domani contro Latina. In caso di vittoria dei lombardi chiuderà ottava (e avrà Scafati come avversario playoff); in caso di sconfitta sarà settima e troverà Verona.

La partita

Casale non ha ancora Luca Valentini ma ritrova dopo un lungo periodo Leo Okeke. Forlì al completo. Parte meglio Casale che approccia bene la partita con idee chiare e la giusta intensità. Al 10’ la Jbm è avanti 26-15. Stessa inerzia nella seconda frazione con Forlì che non riesce ad accorciare le distanze. Al riposo si va sul 48-35.

Forlì esce meglio dall’intervallo e rimonta fino al -3 con Benvenuti 56-53. Nella parte finale del periodo però la Jbm riparte (Okeke, Formenti) e chiude al 30’ sul nuovo +9 (63-54).

Ma l'Unieuro è calda e con un 9-0 in avvio di ultima frazione impatta con uno scatenato Giachetti sul 63-63 al 32’. Casale risponde ma Forlì continua. Lucas tripla del primo vantaggio esterno di serata (67-68) al 34’. Messa la freccia Forlì allunga con super Bolpin che colpisce da tre e in un niente si porta sul +8 (69-77) a 4’ dalla fine. Carattere Novipiù che piazza un 9-0 firmato da Fabio Valentini e Formenti e si riporta di nuovo avanti (78-77) al 39’. Finale caldo. Lucas pennella il +1 Forlì in arresto e tiro (78-79). Casale torna in attacco ma sbaglia con Okeke e poi perde palla con Formenti. Sembra finita ma Casale riesce a recuperare ancora un partita con pressing disperato, ma la tripla della vittoria di Sarto colpisce il ferro e vola dietro al tabellone. Vince Forlì.

I numeri

Finale: 78-79

Parziali: 26-15, 48-35, 63-54

Quintetti: Casale con F. Valentini, Williams, Sarto, Martinoni, Hill Mais. Forlì con Lukas, Rush, Bolpin Benvenuti, Bruttini.

Punti: F. Valentini 14 (Casale), Bolpin 19 (Forlì).

Rimbalzi: Okeke 10 (Casale), Bolpin e Benvenuti 5 (Forlì).

Assist: Williams 5 (Casale), Lucas 6 (Forlì).

Mvp: Bolpin (Forlì)