Rivarone: martedì una tradizione che risale al 1728

RIVARONE - Martedì a Rivarone torna una tradizione antica, quella della festa compatronale ‘dell'Invenzione della Santa Croce’. Si tratta di un evento che si ripete ogni anno addirittura dal 1728, quando il giorno 11 agosto, l'abate rivaronese Lorenzo Burgonzio donò la reliquia della croce di Cristo alla sua parrocchia natale. In paese la messa sarà alle ore 18. Verrà esposta la santa croce e dopo l'adorazione a Gesù crocifisso verranno benedetti i campi e saranno recitate le rogazioni per invocare la pioggia in questo momento difficile per l'agricoltura. A seguire avrà luogo la distribuzione dei ‘sancrocini’ benedetti (biscotti di pasta frolla a forma di croce).