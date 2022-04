Seconda serata per gli Anxia Lytics

MONTECATINI TERME - Seconda serata per il contest presentato da Carlo Conti: gli otto gruppi rimasti sono stati tutti affiancati a un tutor e proseguiranno fino al termine del programma fra due settimane.

Nella serata di ieri gli Anxia Lytics, dove suonano i tortonesi Samuele Perduca e Nicolas Megna, hanno chiuso al terzo posto con cinquantatre punti, frutto della somma dei voti della giuria - Carlo Verdone, Gianna Nannini, Asia Argento - e dei sette tutor degli altri gruppi. A differenza dell'esordio, è piovuta anche qualche critica: “Questa canzone è stata corrosa dalle troppe esibizioni - ha detto Rocco Tanica - ci vorrebbe una moratoria di cinque-dieci anni in cui non si ascolta per farsela piacere da capo ma apprezzo l’esecuzione”. Per Giusy Ferreri invece il voto medio (3) ha una motivazione differente: “Apprezzo la cantante e come canta, ma per quanto riguarda gli arrangiamenti ho trovato poca originalità”.

La classifica finale della puntata di ieri ha visto trionfare a pari merito Mons con "Up Patriots To Arms" di Franco Battiato e Cherry Bombs con "Rumore" di Raffaella Carrà: entrambe hanno totalizzato cinquantaquattro punti.