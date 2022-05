Alessandria - Vicenza, una sola parola: #Teniamocela

ALESSANDRIA - Una sola parola, un solo pensiero, un solo obiettivo: #Teniamocela.

Dalle 16 di ieri solo la gara con il Vicenza conta. E l'Alessandria, come sostiene Moreno Longo, "è viva". E metterà tutto dentro una partita che vale una stagione.

Vale anche per il Vicenza, che arriverà carico, ma l'epilogo contro il Lecce sta sollevando proteste e indignazione in molte piazze. Potrebbe anche avere un seguito, ma ai Grigi questo non deve interessare, la testa solo alla gara, ai 90 minuti più importanti. Insieme alla gente.

"Questa Alessandria è viva" Longo: "Giocarci i playout con il Vicenza era una delle situazioni possibili. E lo faremo davanti alla nostra gente"

Il Moccagatta dovrà essere pieno, ovunque. La prevendita, aperta da due giorni, prosegue anche oggi, anche al Grigi Club Gino Armano - Soms di Oviglio, oltre che online. E da domani di nuovo anche in tutti i punti della rete Vovaticket.

Ci sono promozioni: per gli Under 19 biglietti a 5 euro nella Nord, per gli Under 16 a 5 euro nel rettilineo e nella tribuna laterale scoperta. Dove, per la gara di venerdì, ci sarà un prezzo speciale: 20 euro i tagliandi interi, 15 i ridotti.

Ospiti, venduti tutti i biglietti

Già esaurito il settore ospiti. Sarà l'unica zona del Moccagatta in cui non solo i vicentini, ma tutti i residenti in Veneto, potranno acquistare bighlietti. Dunque non potranno occupare posti né in rettilineo, né in tribuna, né nelle poltrone bordocampo