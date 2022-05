Alla Civica di Casale ritorna il cinema spiegato da Simone Spoladori

CASALE - Grande cinema e letteratura tornano a intrecciarsi in Biblioteca Civica: da mercoledì 4 maggio il protagonista sarà, nell’anniversario dei cent’anni dalla nascita, Pier Paolo Pasolini. A trasportare il pubblico alla scoperta della settima arte sarà ancora Simone Spoladori, esperto anche di media digitali. Ha programmato quattro incontri che si susseguiranno fino a metà maggio: mercoledì 4 si soffermerà su Gli esordi, venerdì 6 sarà la volta di Tra religione e fiaba, mercoledì 11 di La trilogia della vita (e della morte) e per finire venerdì 13 maggio chiuderà il ciclo di incontri con L’eredità di Pasolini nel cinema italiano.

Tutti gli appuntamenti saranno alle 18 e nel primo si partirà dal 1961 quando, con Accattone, Pasolini debuttò alla regia. Le conferenze valgono come iniziativa formativa per gli insegnanti su Piattaforma Sofia. Per informazioni: 0142 444246 o bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.