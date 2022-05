Ovadese, la rete di Pellegrino vale la vittoria

OVADA - Successo di prestigio per l'Ovadese che batte di misura la Pro Villafranca al termine di una gara molto combattuta. In avvio mister Stefano Raimondi sceglie una formazione più coperta del solito, complice un problema fisico per Mutti subito prima del rientro negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Solita difesa con Mazzon, Silvestri, Bianchi e Costa. A centrocampo ci sono Pellegrino, Massari e Mazzotta. Anania è avanzato dietro alle punte Sassari e Rignanese.

Squadra ospite che prova da subito ad essere incisiva. Ma per il primo pericolo è necessario attendere il 30' Idahosa colpisce di testa in area. La palla finisce fuori. La risposta ovadese arriva in contropiede. Costa fugge sulla sinistra, il suo servizio per Rignanese libero al centro è bloccato da un difensore. Al 40' bella combinazione in area ovadese. Reka crossa per Bosco, il colpo di testa dell'attaccante è fuori di poco.

Tutto il calcio della provincia in tempo reale Segui i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche

La ripresa vede una formazione ospite ancora più decisa nella ricerca del vantaggio. La pressione però non genera pericoli particolari. E allora, a sorpresa passa l'Ovadese. Corner e gran conclusione di Sassari dall'interno dell'area respinta da Franceschi. Il portiere non può però nulla sulla successiva ribattuta di Pellegrino. La Pro Villafranca si getta in avanti e presta il fianco al contropiede ospite. Sbagliano due comode opportunità per il raddoppio Sassari e Rignanese che spediscono sul fondo due conclusioni da buona posizione. In recupero fugge verso l'area Mazzon atterrato da un difensore. Dal dischetto Rignanese si fa bloccare il tiro sulla destra del portiere.